Найдите неизвестный член пропорции: (Мне нужен не просто ответ,а расписать)Буква б ,задание то что выделено,только одну букву.
Математика
Найдите неизвестный член пропорции: (Мне нужен не просто ответ,а расписать)Буква б ,задание то что выделено,только одну букву.
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