Найдите неизвестный член пропорции: (Мне нужен не просто ответ,а расписать)Буква б ,задание то что выделено,только одну букву.

Математика

Найдите неизвестный член пропорции: (Мне нужен не просто ответ,а расписать)Буква б ,задание то что выделено,только одну букву.

Автор: Гость