Слово ПЫТАЕТСЯ разобрать по составу
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Слово ПЫТАЕТСЯ разобрать по составу
Ответ(ы):
Гость:
Пытается - ет окончание, ся- суффикс (входит в основу), пыта -основа, пыт - корень, а-суффикс
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