Выберите море, которое характеризуется наибольшим количеством островов и архипе??агов. Красное Норвежское Тирренское Северное Эгейское

География
Выберите море, которое характеризуется наибольшим количеством островов и архипе??агов. Красное Норвежское Тирренское Северное Эгейское
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