Решить задачу: мотоциклист в первый день был в пути 5 ч, а во второй - 3 ч. Всего он пр??ехал 416 км. Какое расстояние мотоциклист проезжал каждый день, если он ехал с одинаковой скоростью?

Математика

Решить задачу: мотоциклист в первый день был в пути 5 ч, а во второй - 3 ч. Всего он пр??ехал 416 км. Какое расстояние мотоциклист проезжал каждый день, если он ехал с одинаковой скоростью?

Автор: Гость