Решить задачу: мотоциклист в первый день был в пути 5 ч, а во второй - 3 ч. Всего он пр??ехал 416 км. Какое расстояние мотоциклист проезжал каждый день, если он ехал с одинаковой скоростью?
Математика
Решить задачу: мотоциклист в первый день был в пути 5 ч, а во второй - 3 ч. Всего он пр??ехал 416 км. Какое расстояние мотоциклист проезжал каждый день, если он ехал с одинаковой скоростью?
Ответ(ы):
Гость:
416:(5+3)=52(км/ч)-скорость 5*52=260(км)-первый день 3*52=156(км)-второй день
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