Длина детали на чертеже сделанном в масштабе 1:10 равна 12 см. Чему будет равна длина этой же детали на другом чертеже,сделанном в масштабе: а 1:12 1:100 в 1:40
Математика
Длина детали на чертеже сделанном в масштабе 1:10 равна 12 см. Чему будет равна длина этой же детали на другом чертеже,сделанном в масштабе: а 1:12 1:100 в 1:40
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