24:4•2=???? Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
24:4•2=???? Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ну это легко... Будет 12.
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