Какая из четырех прямых пересекает ось Ox в точке (-48;0)? 1) y=0,6x+14 3) y=1/12x+6 2) y=1/8x-6 4) y=-1/4x-12

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Могу дать вам элементарный метод. Он заключается в том, что вам нужно всего лишь подставить вместо икса -48, а вместо игрека 0 и если равенство выполнится, то прямая проходит через эту точку или иными словами пересекает ось абсцисс т.-е. ось Ох в точке с координатами -48;0 . Это выглядит так: 1) значит прямая не пересекает эту точку 2) это равенство верное, а значит вот эта прямая пересекает ось Ох в данной точке (-48;0) Ну давайте проверим и остальные прямые, для усвоения этого метода 3) нет эта прямая не пересекает 4) Вот и эта прямая пересекает ось Ох в данной точке (-48;0) Надеюсь объяснил доходчиво, если же нет, то спрашивайте попробую более доступно объяснить). Удачи вам!