Всем привет,Помогите пожалуйста,нужно очень срочно.. В каком ряду во всех словах ??ишется буква"Е"? 1)пр_спокойный,пр_градить,пр_скучный 2)пр_плыть,пр_катить,пр_интересный 3)пр_усадебный,пр_станционный,пр_соединить 4)пр_го...

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Всем привет,Помогите пожалуйста,нужно очень срочно.. В каком ряду во всех словах ??ишется буква"Е"? 1)пр_спокойный,пр_градить,пр_скучный 2)пр_плыть,пр_катить,пр_интересный 3)пр_усадебный,пр_станционный,пр_соединить 4)пр_гореть,пр_забавный,пр_школьный

Автор: Гость