Диагонали ромба равны 30 см и 40 см и пересекаются в точке Oю Длина перпендикуляра OM ?? плоскости ромба рана 5 см. Найдите расстояние от точки M до каждой стороны

Геометрия
Диагонали ромба равны 30 см и 40 см и пересекаются в точке Oю Длина перпендикуляра OM ?? плоскости ромба рана 5 см. Найдите расстояние от точки M до каждой стороны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Т.к в ромбе все стороны равны, то для решения задачи можно найти расстояние только до одной стороны ⇒ МL решение: МО=5см, МL - наклонная, OL - проекция 1) нам известно, что диагонали ромб пересекаются и делятся пополам ⇒ ОС=АО=30/2=15 , ВО=OD=40/2=20 2) треугольник СОD - прямоугольный (т.к. диагонали пересекаются под прямым углом, т.е. угол COD=90) ⇒ СD - гипотенуза = √15²+20²=√255+400=√625=25 3) ОL - высота пусть DL = x, тогда LC = 25-x нам известно, что OL² = DL*LC = x(25-x) так же известно, что OL² = OD²-DL² = 20²-x² ⇒ если правые стороны равны, то и левые стороны равны, значит x(25-x) = 20²-x² 25x-x²=400-x² 25x=400 x=400/25=16 - DL LC=25-16=9 теперь можем найти OL=√16*9=√144=12 4) теперь можем найти ML по т.Пифагора (ML-гипотенуза, OL и OM - катеты): ML=√5²+12²=√25+144=√169=13 ответ: 13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему: "семья" очень важное слово. 10-15 предложений. Используя СПП. Пожалуйста.
Ответить
Физика
Сколько живёт солнце?
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите вот фотка но только номер 13
Ответить
Математика
Площадь пола спортивного зала имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 192 метрам в квадрате. а его объём 960 метров в кубе. найдите выс...
Ответить
Математика
В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по агиографии в пачках, по 10книг в каждой.Сколько всего пачек учебников прив...
Ответить