Описание лошади мини соченения

Гость: Гость:

Лошади бывают разных цветов и коричневые и белые и так далее. А их волосы такие красивые. Лошади хорошо приучены. Их копытца стучат словно стуки громкого дождя. Обычно лошади едят сено или овёс. Когда они ещё молодые им ннужно прибить подковы, чтобы лошадь не поранила ногу во время езды.