Как вы думаете,каково назначение чувствительных волосков и коготков на конечностях паука?
Биология
Как вы думаете,каково назначение чувствительных волосков и коготков на конечностях паука?
Ответ(ы):
Гость:
Паук чувствует, съедобна ли его добыча, с помощью химически чувствительныхволосков, расположенных на ногах. ... У пауков-кругопрядов на плюснах есть коготки.
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