Морфологический разбор слова огоньками
Русский язык
Морфологический разбор слова огоньками
Ответ(ы):
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Начальная форма: ОГОНЁК Часть речи: существительное Грамматика: множественное число, мужской род, неодушевленное, творительный падеж Формы: огонёк, огонька, огоньку, огоньком, огоньке, огоньки, огоньков, огонькам, огоньками, огоньках
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