Морфологический разбор слова огоньками

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Морфологический разбор слова огоньками
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ОГОНЁК Часть речи: существительное Грамматика: множественное число, мужской род, неодушевленное, творительный падеж Формы: огонёк, огонька, огоньку, огоньком, огоньке, огоньки, огоньков, огонькам, огоньками, огоньках
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