25 метров провода разрезали на куски по 3 метра. сколько вышла таких кусков?сколько метров провода осталось?
Математика
25 метров провода разрезали на куски по 3 метра. сколько вышла таких кусков?сколько метров провода осталось?
Ответ(ы):
Гость:
25:3=8 (ост 1) ответ: вышло 8 кусков, 1 метр остался
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