Помогите составить 10 слов с буквами о и е после шипящих в суффиксе и корне
Русский язык
Помогите составить 10 слов с буквами о и е после шипящих в суффиксе и корне
Ответ(ы):
Гость:
Пришел Зайчонок Желтый Черный Шепот Капюшон Медвежонок Кукушонок Крыжовник Шорты шорох
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