25 предложений на казахском в настоящем времени.

Қазақ тiлi
25 предложений на казахском в настоящем времени.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Трактор жер жыртып жүр. Айжан хат жазып отыр үкімет үйінің үстінде Республиканың туы желбіреп тұр
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