25 предложений на казахском в настоящем времени.
Қазақ тiлi
25 предложений на казахском в настоящем времени.
Ответ(ы):
Гость:
Трактор жер жыртып жүр. Айжан хат жазып отыр үкімет үйінің үстінде Республиканың туы желбіреп тұр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте общий и специальный вопрос! Пожалуйста очень надо! Английский язык. 7.The walls in my room are yellow.(стены в моей комнате желтые) 6...
Қазақ тiлi
Химия
Составте уравнение реакций согласно схеме химических превращений: 1.метанол->м??таналь->углекислый газ 2.Ацителен->этаналь->этанол ...