Решить 2 уравнение срочно 14x^2-9x=0 16x^2=49
Алгебра
Решить 2 уравнение срочно 14x^2-9x=0 16x^2=49
Ответ(ы):
Гость:
1)х(14х-9)=0 Х=0 14х-9=0 14х=9 Х=9/14 Ответ: х=0, 9/14 2)х^2=49/16 Х=±7/4
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