Составте уравнение реакций согласно схеме химических превращений: 1.метанол-gt;м??таналь-gt;углекислый газ 2.Ацителен-gt;этаналь-gt;этанол 3.Этанол-gt;этаналь-gt;этановая кислота 4.Пропан-gt;пропаналь-gt;пропановая кислота
Химия
Составте уравнение реакций согласно схеме химических превращений: 1.метанол-gt;м??таналь-gt;углекислый газ 2.Ацителен-gt;этаналь-gt;этанол 3.Этанол-gt;этаналь-gt;этановая кислота 4.Пропан-gt;пропаналь-gt;пропановая кислота
Ответ(ы):
Гость:
метанол->метаналь->углекислый газ СН3ОН + СuO = HCOH + Cu + H2O HCOH + O2 = CO2 + H2O Ацетелен->этаналь->этанол С2Н2 + Н20 = СH3COH СH3COH + Н2 = С2Н5ОН Этанол->этаналь->этановая кислота С2Н5ОН + CuO = СH3COH+ Cu + H2O СH3COH +Ag2O = СH3COOH + 2Ag
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