7тапсырма.Тезиреккк отинишш

Қазақ тiлi
7тапсырма.Тезиреккк отинишш
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не??? мен тссумбедим айтшы сен ваще адам сын ба???
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