√27 * 3^(-6x^2) ≥ 9^4x Степенное неравенство,пожалуйстаа!
Математика
√27 * 3^(-6x^2) ≥ 9^4x Степенное неравенство,пожалуйстаа!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√ 27 * 3 ^ ( - 6X^2 ) ≥ 9 ^ 4X ( 3 ^ 3 ) ^ 1/2 * 3 ^ ( - 6X^2 ) ≥ ( 3 ^ 2 ) ^ 4X 3 ^ 3/2 * 3 ^ ( - 6X^2 ) ≥ 3 ^ 8x 3 ^ ( 3/2 - 6X^2 ) ≥ 3 ^ 8X 3/2 - 6X^2 ≥ 8X 3 - 12X^2 ≥ 16X - 12X^2 - 16X + 3 ≥ 0 D = 256 + 144 = 400 ; √ D = 20 X1 = ( 16 + 20 ) : ( - 24 ) = - 1,5 X2 = ( 16 - 20 ) : ( - 24 ) = + 4/24 = 1/6 ( X + 1,5 )*( X - ( 1/6 ) ) ≥ 0
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