Дано a параллельна b и секущая c угол один и угол два равен 102 градуса . Найти все обр??зовавшиеся углы

Математика
Дано a параллельна b и секущая c угол один и угол два равен 102 градуса . Найти все обр??зовавшиеся углы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их соседние углы будут равны 180-102=78
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