Дано a параллельна b и секущая c угол один и угол два равен 102 градуса . Найти все обр??зовавшиеся углы

Математика

Дано a параллельна b и секущая c угол один и угол два равен 102 градуса . Найти все обр??зовавшиеся углы

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