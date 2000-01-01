Мини- cooбщение о Никколо Пагани

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Николо Паганини родился 27 октября 1789 года в Генуе (Италия). Переулок, в котором жили его родители, назывался Черная кошка.Отец Николо, Антонио Паганини, был когда-то портовым грузчиком, после чего стал мелким лавочником. Его хобби была игра на мандолине, неимоверно раздражавшая и жену, и соседей.Мать Николо звали Тереза Боччардо. Николо был ее вторым ребенком. Он родился очень маленьким и в детстве много болел. Однажды во сне Тереза увидела ангела, который сообщил ей, что ее сына ждет великое будущее, что он станет известнейшим музыкантом.С малолетства отец заставляет Николо по много часов подряд играть на скрипке. Он даже запирает ребенка в темном сарае, чтобы тот не сбежал от занятий. Антонио Паганини, не сомневаясь в правдивости сна своей жены, мечтает сделать из младшего сына великого скрипача, тем более, что старший сын не радует отца успехами на этом поприще. В итоге постоянные занятия окончательно подрывают и без того неважное здоровье Николо, и периоды неустанной игры на скрипке чередуются теперь с болезнями. Многочасовые занятия доводят ребенка до каталепсии – состояния между жизнью и смертью. Николо не подает признаков жизни, и родители собираются его похоронить, но внезапно мальчик пошевелился в гробу.Как только Николо подрос, к нему начинают приглашать учителей. Первым становится генуэзский скрипач и композитор Франческо Ньекко.Слава о необычайно одаренном мальчике разносится по городу. Заниматься с Николо раз в неделю начинает первый скрипач капеллы собора Сан-Лоренцо Джакомо Коста.1794 год – первый концерт Николо Паганини. Мальчик попадает в круг профессиональных музыкантов, он восхищается ими, а они им. Аристократ, маркиз Джанкарло ди Негро, берет на себя заботы о мальчике и его образовании.1797 год – восьмилетний Николо Паганини сочиняет свое первое музыкальное произведение – скрипичную сонату. Сразу за ней последовали еще несколько вариаций.Благодаря маркизу ди Негро Николо продолжает образование. Теперь он занимается с виолончелистом Гаспаро Гиретти. Новый учитель заставляет своего воспитанника сочинять музыку без инструмента, руководствуясь лишь внутренним слухом. На небольшой период Паганини сочиняет 24 фуги для фортепьяно в четыре руки, два скрипичных концерта и несколько пьес. Ни одно из этих произведений не дошло до нашего времени.Начало 1800-х годов – первые гастроли.