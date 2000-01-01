Які слова передають знижену характеристику героїв( риси зовнішності, жести, слова з їхніх реплік тощо ) з твору " Русалонька з 7-В, або Прокляття роду Кулаківських " 11 глава "Щедрий вечір, добрий вечір"

Українська література
Які слова передають знижену характеристику героїв( риси зовнішності, жести, слова з їхніх реплік тощо ) з твору " Русалонька з 7-В, або Прокляття роду Кулаківських " 11 глава "Щедрий вечір, добрий вечір"
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Я бы ответила но я не понимаю украинский я Русская
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