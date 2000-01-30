Какие из указанных чисел больше √2000? 1)30;2)40;3)50;4)60
Математика
Какие из указанных чисел больше √2000? 1)30;2)40;3)50;4)60
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Гость:
Наверно под номером 1
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