СРОЧНО!! 30 БАЛЛОВ!!! Дело в том, что задание написано некорректно, и когда мне его в??дали, я не понял самого задания. Расшифруйте и решите плиз!!! 1. по океану движется корабль, сила тяги винта которого сопротивлением воды ...
Физика
СРОЧНО!! 30 БАЛЛОВ!!! Дело в том, что задание написано некорректно, и когда мне его в??дали, я не понял самого задания. Расшифруйте и решите плиз!!! 1. по океану движется корабль, сила тяги винта которого сопротивлением воды вследствии чего корабль движется равномерно - с постоянной по величине скоростьюэ Можно ли сказать, что это движение по инерции? 2. Какую мощность может развивать человек? Ответ: 150300Втю Что такое 150Вт приминительно к человеку? 3. Почему птицы слетают с провода высокого напряжения, когда включают ток? 4.Почему трещат горящие дрова? 30 баллов не так уж и мало!!! СРОЧНО, ПОМОГИТЕ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сила тяги равна силе сопротивления воды. Равнодействующая этих сил равна нулю. Тело движется по инерции равномерно при отсутствии внешних сил. В данном случае силы есть.2) мощность - работа за единицу времени.Примерные данные m=5 кг g=10 м/с2 h=2 м t=0.5 c (поднимаем груз массой 5 кг за 0,5 с на высоту 2 м)P=m*g*h/t=5*10*2/0.5=200 Вт (Это средняя мощность человека, у спортсменов в разы больше!)3) При включении высокого напряжения в проводах вокруг возникают сильные электрическое и магнитное поля. Птицы чувствительны к ним.4) Влага в дровах нагревается при горении, кипит и расширяясь разрушает слои древесины с треском.========================
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