СРОЧНО!! 30 БАЛЛОВ!!! Дело в том, что задание написано некорректно, и когда мне его в??дали, я не понял самого задания. Расшифруйте и решите плиз!!! 1. по океану движется корабль, сила тяги винта которого сопротивлением воды ...

Физика

СРОЧНО!! 30 БАЛЛОВ!!! Дело в том, что задание написано некорректно, и когда мне его в??дали, я не понял самого задания. Расшифруйте и решите плиз!!! 1. по океану движется корабль, сила тяги винта которого сопротивлением воды вследствии чего корабль движется равномерно - с постоянной по величине скоростьюэ Можно ли сказать, что это движение по инерции? 2. Какую мощность может развивать человек? Ответ: 150300Втю Что такое 150Вт приминительно к человеку? 3. Почему птицы слетают с провода высокого напряжения, когда включают ток? 4.Почему трещат горящие дрова? 30 баллов не так уж и мало!!! СРОЧНО, ПОМОГИТЕ!!!!!!

Автор: Гость