Помогите пожалуйста!!! Буду благодарна , Даю 20 балл

Математика
Помогите пожалуйста!!! Буду благодарна , Даю 20 балл
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