270/1*5/8= 270/1*5/18= 234/1*7/18= 234/1*4/10=
Математика
270/1*5/8= 270/1*5/18= 234/1*7/18= 234/1*4/10=
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