Неподалеку от детской площадке парка в Эрмитаж расположившись детский клуб на дн?? которого написаны слова какой части речи принадлежит большинство этих слов
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Неподалеку от детской площадке парка в Эрмитаж расположившись детский клуб на дн?? которого написаны слова какой части речи принадлежит большинство этих слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неподалеку(Наречие) от(предлог) детской(прилагательное) площадке(существительное) парка(Существительное) в(предлог) Эрмитаж(существительное) расположившись(деепричастие) детский(прилагательное) клуб(существительное) на(предлог) дне(существительное) которого (местоимение) написаны(причастие) слова(существительное) Больше всего здесь существительных
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