Неподалеку от детской площадке парка в Эрмитаж расположившись детский клуб на дн?? которого написаны слова какой части речи принадлежит большинство этих слов

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Неподалеку от детской площадке парка в Эрмитаж расположившись детский клуб на дн?? которого написаны слова какой части речи принадлежит большинство этих слов

Автор: Гость