2700+у•400=170700 решите уравнение:
Математика
2700+у•400=170700 решите уравнение:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-+-------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ЭДС, внутреннее сопротивление, мощность внешней цепи. 45 баллов, помогите. К источ??ику тока с внутренним сопротивлением 2,4 Ом подсоединен прово...
Математика
Сад в форме квадрата окружён забором, одна сторона которого равна 121м.На одной из сторон забора есть ворота шириной 4м.Какова общая длина забора.
Геометрия
Разность градусных мер внутренних односторонних углов, образованных при пересеч??нии двух параллельных прямых и секущей, равна 60 градусов.Вычислит...