272044/8=Столбиком решить
Математика
272044/8=Столбиком решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_272044/_8_ 24 345 _32 32 _44 40 4 (ост.) ответ 345 остаток 4
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