Решить #5 Помогите, пожалуйста
Геометрия
Решить #5 Помогите, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
См. фото. Неизвестные углы обозначены через х. ΔАВН=ΔМВН (по стороне ВН и двум прилегающим углам). ∠ВАН=∠ВМН=90-х. ΔАВС. ∠ВСА=180-∠ВАС-∠АВС=180-(90-х)-3х=90-2х. ΔВСМ. ∠ВМН=∠СВМ+∠ВСМ (внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов не смежных с ним). х=30°, Ответ: ∠А=60°; ∠В=90; ∠С=30°.
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