Present continuous он ходит в школу

Английский язык
Present continuous он ходит в школу
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Автор: Гость
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Гость:
He is going to school. Present cont. - am, is are + Ving
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