Помогите пожалуйста первое задание обведено
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Помогите пожалуйста первое задание обведено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сматреть на голубя,Лететь в самолёте,рисунок на альбоме,забор в метит,Видит карась,узнал овстрече,подороге побежал
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