Помогите пожалуйста первое задание обведено

Русский язык
Помогите пожалуйста первое задание обведено
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сматреть на голубя,Лететь в самолёте,рисунок на альбоме,забор в метит,Видит карась,узнал овстрече,подороге побежал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста нужно сочинение на тему мой родной город с использованием причастных ??боротов(как можно больше) СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы: Д...в...львация, с...б...рит, д...градация, р...аб...л...тация, л...т...ргический, пр...рююютет, л...в...лас, пр...р....
Ответить
Математика
4 класс составить пословицу из слов терпенья нет без ученья
Ответить
Геометрия
Решить #5 Помогите, пожалуйста
Ответить
Английский язык
Present continuous он ходит в школу
Ответить