Пожалуйста нужно сочинение на тему мой родной город с использованием причастных ??боротов(как можно больше) СРОЧНО

Гость: Гость:

Мой родной город..Я живу в (назв. города.). Город очень красивый. В нём очень много достопримечательностей. А так же очень много развлекательных центров. Со времинами (назв.города.) улутшился(ась). В ней(нём) построили очень много важных для людей построек. Школы, магазины, театры-всё это есть в моём Родном городе. Со временем (назв.города) озеленилась. Люди посадили много деревьев, цветов и кустов. Из за этого (назв.города) стал(ла) осень красивым(ой). Я родилась(ся) в этом городе, и живу в нём. Для меня (назв.города)-лутчший город.