(27х-х^4)*(х2+4х-5)gt;0 решите пж, а то что-то вообще бред получается

Алгебра
(27х-х^4)*(х2+4х-5)gt;0 решите пж, а то что-то вообще бред получается
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