27x+x-18x+18 помогите решить пожалуйста

Математика
27x+x-18x+18 помогите решить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х равен одному) (27х+х=28х 28х-18х=10х Х с обычными цифрами не складываются)<-- не писать Писать вот так: 27х+х-18х+18=10х+18 И все)))
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