Двигаясь по течению реки, теплоход за 4 часа прошёл 106 км. Скорость реки 3 км ч.Каков?? собственная скорость теплохода?
Математика
Двигаясь по течению реки, теплоход за 4 часа прошёл 106 км. Скорость реки 3 км ч.Каков?? собственная скорость теплохода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
106:4=26.5км ч 26.5-3=23.5км.ч
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