Сочинение 4 класс тема описание пластова первый снег
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Сочинение 4 класс тема описание пластова первый снег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перший сніг завжди приносить радість людям. тому що можна погради з друзями або з родиною у сніжки або зліпити велетенського сніговика.
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