Выполните преобразование по соответствующей формуле (x+5) ²
Математика
Выполните преобразование по соответствующей формуле (x+5) ²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла и это формула сокращенного умножения, то раскрывается это по формуле (a+b)²=a²+2ab+c² => (x+5)²= x²+10x+25
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