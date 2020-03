Написать в правильном периоде фазы клеточного цикла и соответствующие им процессы. Фазы клеточного цикла: 1) пресинтетическая (G1) (2n2c, где n-число хромосом, c- число молекул). 1) Происходит удвоение генетического материал...

Биология

Написать в правильном периоде фазы клеточного цикла и соответствующие им процессы. Фазы клеточного цикла: 1) пресинтетическая (G1) (2n2c, где n-число хромосом, c- число молекул). 1) Происходит удвоение генетического материала путем репликации ДНК. Она происходит полуконсервативным способом, когда двойная спираль молекулы ДНК расходится на две цепи и на каждой из них синтезируется комплементарная цепочка.В итоге образуются две идентичные двойные спирали ДНК, каждая из которых состоит из одной новой и старой цепи ДНК. Количество наследственного материала удваивается. Кроме этого, продолжается синтез РНК и белков. Также репликации подвергается небольшая часть митохонд-риальной ДНК;2) синтетическая (S) (2n4c, где n-число хромосом, c- число молекул) 2) ДНК уже не синтезируется, но происходит исправление недочетов, допущенных при синтезе ее в S период (репарация). Также накапливаются энергия и питательные вещества, продолжается синтез РНК и белков (преимущественно ядерных). 3) постсинтетическая (G2) (2n4c, где n-число хромосом, c- число молеку). 3) Идет сразу после деления клетки. Синтеза ДНК еще не происходит. Клетка активно растет в размерах, запасает вещества, необходимые для деления: белки (гистоны, структурные белки, ферменты), РНК, молекулы АТФ. Происходит деление митохондрий и хлоропластов (т. е. структур, способных к ауторепродукции). Восстанавливаются черты организации интерфазной клетки после предшествующего деления;

Автор: Гость