Помогите пожалуйста. запишите в ответе вставленные буквы через запятую

Немецкий язык
Помогите пожалуйста. запишите в ответе вставленные буквы через запятую
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Schencke,t,en,en,st,t,t,
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