60 % от 60 % числа а равны 51,84.Найдите число а
Математика
60 % от 60 % числа а равны 51,84.Найдите число а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51.84÷60×100=86.4 86.4÷60×100=144
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