286 номер пожалуйста

Математика
286 номер пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vсобств.-20 2/7 км/ч  Vтеч.реки-2 11/14 км/ч  Vтепл. по теч.-?км/ч  Vтепл. пр.теч.-?км/ч  1) 20 2/7+2 11/14=(НОК=14) 20+2+(4/14+11/14)=22+15/14=22+1 1/14=23 1/14(км/ч) скорость по течению. 2) 20 2/7+2 11/14=(НОК=14) 20 4/14-2 11/14=284/14-39/14=245/14=7 7/14=7 1/7(км/ч) скорость против теч.
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