За первый день турист прошел 26 км,что составляет 65 % намеченного пути.СКОЛЬКО КМ ЗАПЛОНИРОВАЛ ПРОЙТИ ТУРИСТ?

Математика
За первый день турист прошел 26 км,что составляет 65 % намеченного пути.СКОЛЬКО КМ ЗАПЛОНИРОВАЛ ПРОЙТИ ТУРИСТ?
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Гость:
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