За первый день турист прошел 26 км,что составляет 65 % намеченного пути.СКОЛЬКО КМ ЗАПЛОНИРОВАЛ ПРОЙТИ ТУРИСТ?
Математика
За первый день турист прошел 26 км,что составляет 65 % намеченного пути.СКОЛЬКО КМ ЗАПЛОНИРОВАЛ ПРОЙТИ ТУРИСТ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё видно на скриншоте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В забеге учавствовал 41 спортсмен.Число спортсменов которые прибежали раньше Васи в 4 раза больше тех кто прибежали позже его.Какое место занял Вася?
Английский язык
4. Choose the correct answer. 1. Would you like another cup of tea? a) Yes, please. b) It’s great! c) Of course, yes. 2. Help yourself. ...
Русский язык