За первый день турист прошел 26 км,что составляет 65 % намеченного пути.СКОЛЬКО КМ ЗАПЛОНИРОВАЛ ПРОЙТИ ТУРИСТ?

Математика

За первый день турист прошел 26 км,что составляет 65 % намеченного пути.СКОЛЬКО КМ ЗАПЛОНИРОВАЛ ПРОЙТИ ТУРИСТ?

Автор: Гость