293 Прочитайте стихотворение. Выпишите глаголы с переносном значением. дождь. сн??чала он прошел стороной. потом набравшись свежих сил, Шурша в листве сухой и тонкой, залепетал заговорил, потом должно быть надоело! прит...

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293 Прочитайте стихотворение. Выпишите глаголы с переносном значением. дождь. сн??чала он прошел стороной. потом набравшись свежих сил, Шурша в листве сухой и тонкой, залепетал заговорил, потом должно быть надоело! притих задумался и вновь принялся нехотя за дело стегать капусту и морковь

Автор: Гость