(2a^2b^3)^3 *(0.5ab^2)^2\(3a^2b^3)^4 при a = 1
Алгебра
(2a^2b^3)^3 *(0.5ab^2)^2\(3a^2b^3)^4 при a = 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8а^6b^9a^2b^4/(4*81a^8b^12)=2b/81
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