Человек идёт делая 2шага в секунду. длина шага 75 см Выразите скорость человека в м/?? и в км/ч

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2*75=150 см=1,5м - проходит человек за 2 шага и за 1 секунду. Тогда его скорость - 1,5м/с Переведем в км/ч. км=м/1000; ч=с/3600 1,5 м/1000 : с/3600=1,5*3,6км/ч=5,4км/ч