Сочинение на тему Образ Софьи Фамусовой

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Софья является центральным женским образом, занимающим важную роль в сюжете комедии, а также придающим пьесе драматичность. Девушка оказалась в одном из "любовных треугольников" комедии. Так почему Софья отдала предпочтение Молчалину и отвергла Чацкого? Претендентом на ее руку являлся давний друг детства Софьи - Чацкий, к которому раннее она испытывала теплые чувства. Но теперь уже его беседы не забавляли ее и даже начинали раздражать. И в мечтах Софьи Чацкий не тот человек, который подходит для их общества, для удачной и благополучной жизни. Поэтому ее возлюбленным оказался Молчалин, секретарь отца Софьи. Так как Молчалин был не из богатых, то он идеально подходил для нее, ведь она видела в нем стандартного героя романов, основанных на отношениях богатой дамы и бедного юноши. Софья хотела стать для Молчалина покровительницей, пожалев его. Как казалось девушке, Молчалин тихий и безропотный. Но ослепленная ухаживаниями, она не замечает его подлости. Застав его за ухаживаниями за Лизой, Софья сохраняет достоинство, и, как девушка гордая, говорит: "Упреков, жалоб, слез моих Не смейте ожидать, не стоите вы их."В Софье сохранились как хорошие качества, так и плохие. Она поступила подло, пустив выдуманные сплетни о сумасшествии Чацкого. Обстоятельства вынуждали ее все больше лгать. Ей приходится лгать собственному отцу, скрывая от него свою любовь. Хоть она и влюблена, ее это удручает, впоследствии чего она совсем теряет здравый ум. Она делится своими чувствами с простой служанкой. Однако она самоуверенна и считает свои действия правильными. Софью совсем не волновало мнение других: "Что мне молва? Кто хочет, так и судит". Она по жизни опиралась на свои слова. Но что помешало ей быть с Чацким откровенной сразу? Возможно она боялась услышать упреки в свой адрес, что будучи неглупой, влюбилась в такого низкого и подлого мужчину, как Молчалин.На протяжении всех действий пьесы ей приходится очень тяжело, особенно к концу. Она осознает, что играла с чувствами других людей все время. В этот момент финальная реплика Чацкого кажется ей вполне справедливой. В конце она практически не произносит ни слова и молча принимает упрек за упреком, но большая доля терзаний ждет ее еще впереди. Она нашла силы "вычеркнуть" из своей жизни Молчалина, но такой удар по самолюбию навсегда оставит след в ее сердце.