Самые крупные пресные водохранилища каждого континента. Даю много баллов

География
Самые крупные пресные водохранилища каждого континента. Даю много баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Евразия-озеро Байкал. Африка о. Таньгаике южная америка -о Сан-Мартина это все что я знаю.
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