Даю 50 баллов, нужно подробно и желательно в скором времени
Геометрия
Даю 50 баллов, нужно подробно и желательно в скором времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. К уравнениям прямой относятся 3) и 4). Пояснение дано в задаче 2. пункт 1). 2. Это пункт 1). Даны точки: А(-2;3), В(3;-3) и С(5;5). 3. -6x- 12 = 5y - 15, 6x + 5y - 3 = 0 ответ 1). 4. После сокращения на 2 получим: 4х - 12 = у + 3, перенесём левую часть направо: -4х + у + 15 = 0 ответ 3). 5. 2x + 4 = 7y -21, 2x -7y + 25 = 0 ответ 2).
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