Даю 50 баллов, нужно подробно и желательно в скором времени

Геометрия
Даю 50 баллов, нужно подробно и желательно в скором времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. К уравнениям прямой относятся 3) и 4).     Пояснение дано в задаче 2. пункт 1). 2. Это пункт 1).     Даны точки: А(-2;3), В(3;-3) и С(5;5). 3.      -6x- 12 = 5y - 15,      6x + 5y - 3 = 0  ответ 1). 4.        После сокращения на 2 получим:      4х - 12 = у + 3, перенесём левую часть направо:      -4х + у + 15 = 0   ответ 3). 5.      2x + 4 = 7y -21,     2x -7y + 25 = 0    ответ 2).
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