В словах-названиях предметов и названиях признаков-выделите окончание. Ёлка-сно?? зелёных свечек.Мох-зелёный пол.А зелёненький кузнечик песенку завёл.
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В словах-названиях предметов и названиях признаков-выделите окончание. Ёлка-сно?? зелёных свечек.Мох-зелёный пол.А зелёненький кузнечик песенку завёл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЁлкА,сноп(Нулевое) свечЕК. мох(Нулевое) пол(нулевое) песенкУ кузнечИК
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